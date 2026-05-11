Spari ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito alla gamba: indagano i carabinieri

Paura nella serata di ieri, domenica 10 maggio, ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco mentre passeggiava in via Mondragone. La vittima, già anota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da due proiettili alla gamba sinistra esplosi da ignoti che si sono poi dati alla fuga.

Agguato in via Mondragone

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne stava camminando lungo la strada quando sarebbe stato avvicinato dai responsabili dell’agguato. I colpi lo hanno raggiunto alla gamba sinistra, provocandogli ferite che hanno richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Intervento dei carabinieri della Napoli Centro

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, allertati dopo l’agguato avvenuto nel cuore del centro storico partenopeo. I militari, insieme al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Il ferito trasportato all’ospedale Pellegrini

Il 48enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove è tuttora ricoverato per le cure del caso. Secondo quanto emerso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso sull’agguato

Gli investigatori stanno passando al vaglio eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili a chiarire il movente del ferimento. Al momento non si esclude alcuna pista.