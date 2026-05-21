Napoli, raid armato in pieno giorno a Poggioreale: Mercedes AMG crivellata di colpi in strada

Attimi di tensione nella mattinata di oggi in via Marino da Caramanico, nel quartiere Poggioreale, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale e i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli.

Cinque colpi contro una Mercedes AMG SL63

Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni soggetti – probabilmente in sella a una moto – avrebbero esploso almeno cinque colpi di pistola contro una Mercedes AMG SL63 parcheggiata all’altezza del civico 5 della strada. L’auto, risultata in leasing, è stata danneggiata dai proiettili. Non si registrano feriti, ma l’episodio ha provocato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato il 112 dopo aver udito gli spari.

Indagini in corso dei carabinieri

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e movente dell’accaduto. Sul luogo della sparatoria sono stati effettuati i rilievi tecnici utili a raccogliere elementi investigativi, mentre gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella di un possibile atto intimidatorio. Gli accertamenti proseguono per identificare i responsabili dell’agguato.