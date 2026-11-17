Un uomo è stato trovato senza vita nella serata di lunedì 16 novembre a Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli, nei pressi della stazione della Circumvesuviana. Il corpo era in via Gerardo Chiaromonte, dove intorno alle 20 alcuni passanti hanno segnalato una persona in difficoltà. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma i tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvarlo. Le cause della morte sono ancora da chiarire e gli investigatori non escludono l’ipotesi di un’aggressione.

La segnalazione dei passanti e i soccorsi in via Gerardo Chiaromonte

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 20 da alcune persone che avevano notato l’uomo in condizioni critiche vicino alla stazione ferroviaria. Sul posto il personale sanitario ha praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Non è stata ancora resa nota l’identità della vittima. Dai primi elementi potrebbe trattarsi di una persona senza fissa dimora, circostanza tuttora al vaglio degli investigatori e non confermata in via definitiva.

Indagano Squadra Mobile e commissariato San Giovanni-Barra

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, del commissariato San Giovanni-Barra e della Squadra Mobile. È arrivato anche il pubblico ministero di turno per seguire i primi accertamenti. Inizialmente era stata presa in considerazione l’ipotesi di un malore, ma alcuni elementi raccolti sul posto hanno reso necessari ulteriori approfondimenti. Non ci sono, al momento, elementi sufficienti per stabilire se l’uomo sia morto per cause naturali o in seguito a un episodio di violenza.

Salma sequestrata, accertamenti sulle immagini delle telecamere

La Procura ha disposto il sequestro della salma, trasferita in serata all’obitorio del Secondo Policlinico, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli esami medico-legali potranno fornire indicazioni sulle cause del decesso e sull’eventuale presenza di lesioni compatibili con un’aggressione. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona, le cui immagini potrebbero contribuire a ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima e quanto accaduto prima dell’arrivo dei soccorritori. Proseguono quindi le indagini nel quartiere orientale, già interessato nei giorni scorsi da controlli della Polizia e da un arresto per droga a Barra, vicenda distinta e senza alcun collegamento accertato con il ritrovamento del corpo.