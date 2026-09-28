Festa dei Gigli di Barra, grande partecipazione e diretta Teleclub. Manfredi: «È la festa di tutti”

Una notte di musica, tradizione e grande partecipazione popolare. Barra ha vissuto ieri il momento più atteso della Festa dei Gigli, con la grande Ballata che ha attraversato le strade del quartiere tra paranze, musica e migliaia di persone accorse per assistere a uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare napoletana.

A raccontare la serata c’era anche Teleclub, con una lunga diretta dalle 20 alle 24 sul canale 77 del digitale terrestre, sul sito teleclubitalia.it, sull’App e sui social. Quattro ore nel cuore di Barra per mostrare al pubblico della Campania i momenti più emozionanti della festa.

Manfredi a Teleclub: «Per me è un po’ come stare a casa»Nel corso della diretta è intervenuto ai microfoni di Teleclub anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha raccontato il suo legame personale con la Festa dei Gigli e con Barra.

«Per me stare qui è un po’ come stare a casa, perché già da ragazzo venivo a questa festa. Essere oggi vicino al popolo di Barra, che è così profondamente legato alla Festa dei Gigli, è davvero motivo di particolare soddisfazione», ha raccontato il primo cittadino.

Manfredi ha poi sottolineato come la manifestazione abbia ormai un valore che supera i confini del quartiere: «Lo dico sempre, anche quando vengo consultato: questa non è soltanto la festa di Barra, è la festa di tutti i cittadini di Napoli».

Parole che ribadiscono il valore culturale e identitario di una manifestazione capace di tramandarsi di generazione in generazione e di coinvolgere un’intera comunità.

Luigi Credo racconta la Festa dei GigliDurante la lunga diretta di Teleclub è intervenuto anche Luigi Credo, tra i protagonisti dell’organizzazione della manifestazione, raccontando il lavoro e la passione che accompagnano la realizzazione di un evento così complesso e profondamente radicato nel territorio.

La Festa dei Gigli non è infatti soltanto il giorno della Ballata: dietro lo spettacolo ci sono mesi di preparazione, il lavoro delle associazioni, delle paranze e di tantissime persone che contribuiscono a mantenere viva una tradizione storica di Barra.

Quattro ore di diretta su TeleclubTeleclub ha seguito la manifestazione direttamente dalle strade del quartiere, alternando le immagini della Ballata alle interviste con i protagonisti e al racconto della festa.

Una produzione realizzata per una diretta fortemente voluta dal Comune di Napoli, con l’obiettivo di ampliare la diffusione della manifestazione e permettere anche a chi non era presente a Barra di vivere uno degli appuntamenti più suggestivi della tradizione popolare napoletana.

Una serata che ha confermato ancora una volta il legame profondo tra Barra e i suoi Gigli, ma anche la capacità di questa festa di parlare all’intera città.