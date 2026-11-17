Viaggiava lungo la Domiziana su uno scooter senza targa, ma il mezzo è risultato rubato. Un uomo di 52 anni è stato denunciato dai Carabinieri per l’ipotesi di ricettazione dopo un controllo a Castel Volturno. L’intervento è avvenuto nella mattinata di lunedì 16 novembre, durante un servizio di vigilanza stradale dei militari del Reparto Territoriale di Mondragone.

Il Piaggio Liberty senza targa e la verifica del telaio

A richiamare l’attenzione dei Carabinieri è stato un Piaggio Liberty nero privo della targa. I militari della Tenenza di Castel Volturno hanno fermato lo scooter e identificato il conducente, un 52enne originario del Ghana. Le verifiche sul numero di telaio hanno permesso di accertare che il motociclo era stato sottratto alla legittima proprietaria. La denuncia di furto risaliva al 16 gennaio 2024 ed era stata presentata al Commissariato di Polizia Napoli-San Paolo.

Denunciato per ricettazione, non aveva mai preso la patente

Per il 52enne è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione. Lo scooter è stato sequestrato e affidato a una ditta autorizzata, in attesa degli ulteriori adempimenti.Il controllo ha fatto emergere un’altra irregolarità: l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e risultava recidivo nel biennio. I Carabinieri hanno quindi contestato anche la violazione amministrativa prevista per la guida senza patente.