Napoli, influencer arrestato dopo un controllo: sequestrati oltre due chili di droga e una sostanza rosa

Da un normale controllo di routine all’arresto. Brutta giornata per un noto influencer napoletano di 35 anni, con quasi 300mila follower su TikTok, che è finito in manette dopo un accertamento stradale della polizia nel quartiere Barra, nella zona orientale della città. Gli agenti hanno sequestrato complessivamente oltre due chili di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana, cocaina e una sostanza rosa la cui composizione dovrà essere accertata.

Napoli, influencer arrestato dopo un controllo stradale: sequestrati oltre due chili di droga e una sostanza rosa

L’episodio è accaduto in via Stigliano, dove il 35enne, alla guida di una Fiat Panda a noleggio, avrebbe tentato di evitare un posto di controllo. Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti hanno perquisito il veicolo, trovando oltre 210 grammi di cannabinoidi, oltre a piccole quantità di altre sostanze.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’influencer, ha portato alla scoperta di un quantitativo più consistente di droga. Rinvenuti oltre 400 grammi di marijuana, un blocco di sostanza marrone del peso di circa 1,3 chili, bustine confezionate e polvere rosa. Sequestrati anche bilancini di precisione e strumenti utilizzabili per la preparazione delle dosi. Durante le procedure successive all’arresto, il 35enne ha accusato un malore ed è stato soccorso dal personale del 118, prima di essere trasferito nel carcere di Poggioreale.

L’uomo è accusato di reati legati alla detenzione e allo spaccio aggravato di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza della droga ed eventuali collegamenti con la rete dello spaccio a Napoli Est.