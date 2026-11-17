Immacolata Paolino, 82 anni, è stata uccisa nella sua abitazione a Serre, in provincia di Salerno. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, a colpirla con un’arma da taglio sarebbe stato il marito, Sabato Romano, 88 anni, che subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Il delitto è avvenuto lunedì 16 novembre in una casa nei pressi di via Nazionale.

Immacolata Paolino uccisa mentre era a letto

La donna era malata e da tempo costretta a letto. I primi accertamenti indicano che sarebbe stata colpita al collo e al torace con un coltello. Per lei, all’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. A dare l’allarme sarebbe stata la badante della coppia, che ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine dopo aver scoperto quanto accaduto nell’abitazione.

Il marito soccorso e portato in ospedale

Dopo l’aggressione, l’88enne avrebbe rivolto contro se stesso la stessa arma, ferendosi all’addome. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale di Eboli. Le sue condizioni sono state definite serie; sono stati segnalati successivi accertamenti e cure ospedaliere. Gli investigatori stanno ricostruendo le ore precedenti al delitto e le circostanze in cui è maturato. Il movente non è ancora stato chiarito e la dinamica resta oggetto di accertamenti.

Indagano i Carabinieri, cordoglio a Serre

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Serre e della compagnia di Eboli, con il supporto degli investigatori di Salerno. I militari hanno avviato rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’accaduto. La morte di Immacolata Paolino ha profondamente colpito la comunità. Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e la vicinanza ai familiari.

Un altro femminicidio in Campania in poche ore

La vicenda riporta l’attenzione sulla violenza contro le donne tra le mura domestiche. Ieri, sempre nel salernitano, ad Angri, una donna di 50 anni, Assunta Abbruzzese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Si cerca il figlio 28enne, al momento irreperibile. Un caso distinto da quello di Serre ma che accende di nuovo i riflettori sulla violenza di genere.