Era evaso dal carcere di Avellino. La Polizia di Stato lo rintraccia in un’abitazione di Melito. A finire in manette un 46enne straniero, già condannato per numerose rapine aggravate e furti in abitazione ed evaso nel 2025.

Evade dal carcere di Avellino: ritrovato a Melito dove stava partecipando a una festa

Le attività di ricerca dell’uomo hanno avuto inizio a seguito dell’evasione e si sono protratte fino alla serata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli – Sezione Criminalità straniera– hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento in questione, emesso lo scorso 3 agosto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali.

I poliziotti, al termine di una fitta attività info-investigativa e grazie all’acquisizione di elementi utili al rintraccio del ricercato, hanno accertato che l’uomo si trovava, insieme ai propri familiari, nel comune di Melito, per partecipare alla festa di un connazionale, organizzata all’interno di uno stabile in via Melitiello. Durante l’attività di osservazione, i poliziotti hanno intercettato l’autovettura a bordo della quale si trovava il ricercato.

Ne è nato un lungo inseguimento, durato diversi minuti, conclusosi sulla Circumvallazione Esterna, dove l’uomo ha fatto ingresso in una baraccopoli, tentando di darsi alla fuga anche grazie all’aiuto di numerosi connazionali presenti sul posto, finché non è stato bloccato dai poliziotti e tratto in arresto.

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