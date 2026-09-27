Festa dei Gigli di Barra in diretta su Teleclub: quattro ore sul canale 77 e in streaming

La Festa dei Gigli di Barra 2026 arriva in diretta su Teleclub. Questa sera, domenica 27 settembre, dalle 20 alle 24, l’emittente seguirà dal cuore del quartiere napoletano tutti i momenti più emozionanti della grande Ballata, appuntamento culminante di una tradizione che affonda le proprie radici nell’Ottocento.

Quattro ore di diretta per portare nelle case dei campani lo spettacolo dei Gigli, le paranze, la musica, le spettacolari “girate” e soprattutto l’atmosfera di una festa che rappresenta uno dei momenti di maggiore partecipazione popolare della zona orientale di Napoli.

La diretta, fortemente voluta dal Comune di Napoli, sarà trasmessa contemporaneamente sul canale 77 del digitale terrestre in Campania, sulla pagina Facebook di Teleclub, sulla App Teleclub e in streaming sul sito www.teleclubitalia.it.

Festa dei Gigli di Barra 2026, oggi la grande Ballata

L’edizione 2026 della Festa dei Gigli ha accompagnato Barra per quasi un mese. Il programma è iniziato il 31 agosto e si concluderà il 28 settembre, alternando appuntamenti musicali, culturali, religiosi e momenti legati alla tradizione dei diversi rioni.

Il momento più atteso è proprio quello di oggi, domenica 27 settembre, con la grande Ballata dei Gigli. La prima parte si è svolta dalle 9 alle 14, mentre dalle 18 è cominciata la seconda parte, destinata a proseguire fino alla conclusione della festa.

Ed è proprio nella fase più intensa della serata che si accenderanno le telecamere di Teleclub, con la lunga diretta dalle 20 alle 24.

Una tradizione che nasce nell’Ottocento

La storia dei Gigli di Barra ha oltre due secoli. Le prime attestazioni risalgono al 1822-1823 e la tradizione nacque sull’esempio della Festa dei Gigli di Nola. Secondo le ricostruzioni storiche, diversi facchini originari di Barra partecipavano infatti come alzatori alla festa nolana e decisero di riproporre questa tradizione anche nel proprio territorio.

Inizialmente la celebrazione era legata alla festività di Sant’Anna. Successivamente la festa fu spostata nel mese di settembre, intrecciandosi anche con la devozione per Sant’Antonio. Dal 1840 l’appuntamento si è stabilizzato nell’ultima settimana di settembre, diventando progressivamente uno dei grandi riti popolari di Barra.

Una tradizione tramandata di generazione in generazione che oggi è riconosciuta come parte del Patrimonio Immateriale Culturale Campano.

Gigli alti oltre 25 metri nel cuore di Barra

A rendere spettacolare la manifestazione sono naturalmente i Gigli, imponenti macchine da festa costruite in legno e rivestite con elementi scenografici.

Nell’edizione 2026 sono protagonisti otto Gigli, strutture alte oltre 25 metri e dal peso indicato dalle fonti dell’organizzazione in circa 45 quintali. Vengono movimentati dalle paranze attraverso un complesso lavoro collettivo che richiede forza, coordinamento ed esperienza.

Uno degli elementi più caratteristici è rappresentato dalle cosiddette “girate”: lungo il percorso gli enormi Gigli vengono fatti ruotare al ritmo della musica, offrendo uno dei momenti più spettacolari della Ballata.

Ma dietro la spettacolarità c’è soprattutto il fortissimo senso di appartenenza dei rioni. La preparazione coinvolge associazioni, famiglie, musicisti, artigiani e paranze e rappresenta un patrimonio di conoscenze e tradizioni che viene trasmesso anche alle nuove generazioni.

La Festa dei Gigli raccontata in diretta da Teleclub

Teleclub seguirà la fase serale della grande Ballata con una produzione dedicata direttamente dalle strade di Barra.

L’obiettivo è raccontare non soltanto lo spettacolo dei Gigli, ma anche tutto ciò che accade intorno alla festa: i protagonisti, le paranze, la musica, i rioni, il pubblico e le emozioni di una comunità che per un giorno diventa protagonista di uno degli eventi popolari più importanti di Napoli.

Una scelta che consente alla manifestazione di superare i confini del quartiere e raggiungere attraverso televisione, web e social un pubblico molto più ampio.

La stessa amministrazione comunale ha sottolineato quest’anno il valore della manifestazione come espressione dell’identità di Napoli. La Festa dei Gigli è infatti co-organizzata dal Comune di Napoli insieme alle realtà del territorio e alle associazioni impegnate nella realizzazione dei Gigli.

Dove vedere in diretta la Festa dei Gigli di Barra

L’appuntamento è per questa sera, domenica 27 settembre, dalle ore 20 alle 24.

La Festa dei Gigli di Barra sarà trasmessa in diretta su:

📺 Teleclub – Canale 77 del digitale terrestre in tutta la Campania

📱 Pagina Facebook di Teleclub

📲 App Teleclub

💻 www.teleclubitalia.it

Quattro ore per vivere da vicino la fase più emozionante della festa, seguendo immagini, musica e protagonisti direttamente dalle strade di Barra.

La grande Festa dei Gigli di Barra questa sera entra nelle case di tutta la Campania. Dalle 20 alle 24 è in diretta su Teleclub.