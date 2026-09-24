Teleclub seguirà in diretta televisiva la Ballata dei Gigli di Barra 2026, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione popolare napoletana. Domenica 27 settembre le telecamere dell’emittente racconteranno la festa dalle ore 19.30 fino a mezzanotte, sul canale 77 del digitale terrestre.

Festa dei Gigli di Barra 2026, la Ballata in diretta su Teleclub: appuntamento domenica 27 settembre

Barra si prepara alla giornata più importante della Festa dei Gigli 2026. Domenica 27 settembre, dalle ore 9 alle 14 e successivamente dalle 18 fino alla conclusione dei festeggiamenti, le strade del quartiere napoletano saranno animate dalla tradizionale Ballata dei Gigli. Per permettere anche a chi non potrà essere presente di vivere la manifestazione, Teleclub trasmetterà l’evento in diretta TV dalle 19.30 alle 24 sul canale 77, come indicato nella locandina ufficiale.

Cos’è la Ballata dei Gigli di Barra

La Ballata è il momento culminante della Festa dei Gigli di Barra, una manifestazione profondamente radicata nella storia e nell’identità del quartiere. Protagonisti sono i Gigli, grandi obelischi lignei decorati che vengono trasportati a spalla dalle cosiddette paranze. Il termine “Ballata” deriva proprio dal particolare movimento impresso alle strutture dai portatori: grazie alla forza e alla perfetta coordinazione della paranza, i Gigli avanzano, oscillano e compiono spettacolari manovre seguendo il ritmo della musica eseguita durante il percorso.

È una giornata nella quale si intrecciano tradizione, musica, devozione e partecipazione popolare, richiamando nelle strade di Barra residenti e visitatori. Per l’edizione 2026, dunque, Teleclub porterà la Ballata direttamente nelle case dei telespettatori, seguendo la fase serale della manifestazione. Appuntamento domenica 27 settembre: Ballata dalle 9 alle 14 e dalle 18 fino a fine festa. Diretta su Teleclub, canale 77, dalle 19.30 alle 24.