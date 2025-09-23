Domenica mattina la Polizia di Stato ha denunciato un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di ricettazione, contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi.

Napoli, 150 capi contraffatti nascosti in buste: denunciato 39enne

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo in via San Candida, hanno notato l’uomo con alcune grosse buste. Alla vista della pattuglia ha tentato di eludere il controllo, ma è stato subito fermato. All’interno dei sacchi i poliziotti hanno rinvenuto 150 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note griffe, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. La merce è stata sequestrata e l’indagato denunciato.