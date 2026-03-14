Giugliano, telecomando per comandare la pompa del distributore: così la coppia rubava gasolio. Arrestato 39enne

Aveva appena riempito diverse taniche con oltre 500 litri di gasolio, utilizzando anche un telecomando elettronico in grado di controllare la pompa del distributore da remoto. Per questo i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano hanno arrestato un 39enne con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Per gli stessi reati è stata inoltre denunciata una donna di 25 anni, che si trovava con lui nell’auto utilizzata per il colpo.

Il controllo dei carabinieri al distributore

I militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno notato una Fiat Multipla sospetta ferma presso il distributore di carburanti Star Oil, all’interno del parco commerciale Grande Sud. All’interno dell’auto, sul lato passeggero, era seduta una giovane donna. I carabinieri si sono avvicinati e hanno notato il 39enne mentre terminava di riempire alcune taniche di gasolio. Il veicolo aveva il bagagliaio aperto e i sedili posteriori abbassati, utilizzati per trasportare numerosi contenitori di carburante.

Il telecomando per controllare la pompa del distributore

Bloccato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un dispositivo elettronico simile a un telecomando. Si tratta di uno strumento normalmente utilizzato dai titolari delle stazioni di servizio, che consente di controllare e configurare da remoto il distributore di carburante. Il dispositivo permette infatti di: leggere i dati del distributore, modificare le impostazioni, cambiare i prezzi del carburante e bloccare o sbloccare la distribuzione del carburante Un sistema che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato per attivare la pompa e prelevare carburante senza autorizzazione.

Recuperati 510 litri di gasolio

All’interno delle taniche caricate nell’auto i carabinieri hanno trovato 510 litri di gasolio, successivamente restituiti al legittimo proprietario del distributore. Durante i controlli è emerso anche che la Fiat Multipla montava due targhe diverse: quella anteriore risultata rubata, quella posteriore risultata smarrita. Il 39enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e ricettazione, mentre la 25enne che era con lui è stata denunciata per gli stessi reati.