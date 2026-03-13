Grumo Nevano, picchia il padre 80enne e la moglie e poi fugge: arrestato 39enne nascosto nel vano ascensore

Violenta aggressione domestica a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Un 39enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver picchiato il padre 80enne e la moglie di 35 anni all’interno della loro abitazione in corso Garibaldi. La segnalazione è arrivata al 112 tramite una chiamata anonima, ma i militari erano già a conoscenza della situazione: l’uomo, infatti, era stato già denunciato in precedenza.

La fuga sui tetti del rione

Quando i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono arrivati sul posto, il 39enne si trovava ancora nell’appartamento. Rendendosi conto del possibile arresto, ha tentato la fuga percorrendo i tetti del rione popolare. I militari non hanno perso tempo e si sono messi immediatamente alla sua ricerca. Nel frattempo sono arrivati rinforzi dell’Arma, e l’intera zona è stata setacciata palazzo per palazzo e piano per piano.

Il sospetto sull’ascensore guasto

Durante le ricerche, i carabinieri hanno provato a utilizzare gli ascensori dello stabile per raggiungere i vari piani. Uno degli ascensori risultava però fuori servizio, senza alcun cartello o avviso che segnalasse il guasto. Un dettaglio che ha insospettito i militari. Con la massima attenzione, i carabinieri hanno quindi deciso di controllare l’impianto.

Scoperto nel vano tecnico dell’ascensore

La scoperta è arrivata poco dopo: nel vano tecnico dell’ascensore, nello spazio destinato al sistema idraulico e di trazione, i militari hanno trovato il 39enne rannicchiato e nascosto. L’uomo si era infilato in uno spazio di circa 140 per 160 centimetri, nel tentativo di sfuggire all’arresto. Una volta tirato fuori dal vano, il 39enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere.

Padre e moglie in ospedale

Le due vittime dell’aggressione, l’anziano padre di 80 anni e la moglie di 35, sono state trasferite in ospedale per le cure necessarie. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio.