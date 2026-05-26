Napoli, 12enne accoltellato in casa: ipotesi lite con il padre

Dramma nel cuore di Napoli, dove un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con due coltellate al polmone sinistro. Il fatto sarebbe avvenuto circa un’ora fa in un’abitazione di via Vergini, nel quartiere Sanità.

La ricostruzione della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che a ferire il minore possa essere stato il padre. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi con un coltello alla gola e al volto. Nel corso della violenta lite è rimasta ferita anche la madre del 12enne, che avrebbe riportato una lesione alla mano.

Aggredita anche un’infermiera del 118

Momenti di forte tensione anche durante i soccorsi: il padre avrebbe infatti aggredito un’infermiera del 118 intervenuta sul posto insieme ai sanitari. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Padre e figlio ricoverati in prognosi riservata

Il 12enne e il padre sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Pellegrini di Napoli, dove entrambi si trovano ricoverati in prognosi riservata. Gli investigatori stanno ascoltando i presenti e raccogliendo elementi utili per chiarire quanto accaduto nell’abitazione di via Vergini.