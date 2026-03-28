Striano, lite familiare finisce nel sangue: padre accoltella il figlio

Una violenta lite familiare si è trasformata in un accoltellamento nella notte. Un uomo di 65 anni, di nazionalità bulgara, ha ferito il figlio 43enne al culmine di una discussione ed è stato arrestato dai Carabinieri.

La lite per motivi domestici

Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe nata per divergenze sulla gestione della casa, sugli orari e sull’organizzazione della vita quotidiana. Il confronto è degenerato fino all’aggressione con un coltello.

Il ritrovamento: figlio a terra, padre con il coltello

L’allarme è stato lanciato dai residenti, che hanno udito le urla provenire dall’abitazione in via Roberto Serafino. I militari, intervenuti sul posto, hanno trovato il 65enne con il coltello in mano e il figlio riverso a terra in una pozza di sangue.

Il 43enne è stato trasportato all’ospedale di Sarno, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie, con una ferita all’addome e interessamento dell’intestino, ma non è in pericolo di vita.

Arrestato il padre

Il 65enne è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, coordinati dal luogotenente Angelo Cardone, e trasferito in carcere. Indagini in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.