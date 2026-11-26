Una coppia sarebbe stata derubata nel parcheggio del supermercato Lidl di Mugnano, in via Pietro Nenni, dopo essere stata avvicinata da alcune persone che l’avrebbero avvertita di avere una ruota dell’auto a terra. L’episodio è stato raccontato in una segnalazione pubblicata sul gruppo Facebook “Melito Futura”, dove una donna ha invitato gli automobilisti a prestare attenzione alla cosiddetta tecnica della ruota bucata.

Mugnano, la coppia fatta scendere dall’auto e derubata

Secondo il racconto pubblicato sui social, l’episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di giovedì 26 novembre nel parcheggio del supermercato situato lungo la Circumvallazione Esterna. La coppia sarebbe stata affiancata da alcune persone che, segnalando un presunto problema a uno pneumatico, l’avrebbero indotta a scendere dalla vettura. Proprio in quel momento, approfittando della distrazione, i malviventi avrebbero sottratto denaro e oggetti personali. La vicenda presenta le caratteristiche della cosiddetta truffa della ruota bucata, un espediente utilizzato per distrarre gli automobilisti e impossessarsi dei loro effetti personali.

«All’uscita dal supermercato c’erano i Carabinieri»

A raccontare l’accaduto è una donna che sostiene di essersi trovata all’interno del punto vendita mentre si verificava il presunto furto. «Io ero nel supermercato e all’uscita c’erano i Carabinieri chiamati dalla coppia», scrive nel gruppo Facebook “Melito Futura”. Stando alla testimonianza, dunque, le vittime avrebbero chiesto l’intervento dei militari dell’Arma dopo essersi accorte del furto.

La stessa donna riferisce di aver scoperto, soltanto una volta tornata a casa, che anche uno pneumatico della propria automobile era a terra. «Probabilmente i balordi hanno bucato diverse ruote nel parcheggio aspettando le prime vittime utili», ipotizza nel messaggio.