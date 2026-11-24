Dal successo imprenditoriale di Golden Boy alla realizzazione di un grande polo di produzione musicale a Mugnano, passando per il rilancio del commercio nel centro storico di Giugliano. Il manager racconta progetti, strategie e prospettive di sviluppo per l’area nord di Napoli.

Marketing, comunicazione, innovazione e valorizzazione del territorio. A Campania Oggi sono questi i temi al centro dell’intervista a Giulio Cacciapuoti, project manager delle attività non musicali di Golden Boy, società che gestisce le attività dell’artista Geolier, e coordinatore del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Giugliano in Campania.

Come è nata la tua collaborazione con Geolier e la sua famiglia?

Mi occupo da sempre di marketing e comunicazione. Attraverso la nostra agenzia abbiamo incontrato la famiglia Palumbo prima dell’esperienza sanremese di Emanuele. La famiglia aveva investito in un marchio di abbigliamento e il nostro rapporto è nato attraverso una consulenza e alcune collaborazioni strategiche. Con il tempo ci siamo conosciuti meglio e abbiamo instaurato anche un rapporto di amicizia. Dopo Sanremo, con la definitiva esplosione del fenomeno Geolier, Golden Boy è cresciuta e il mio ruolo si è progressivamente evoluto.

Di cosa ti occupi oggi all’interno di Golden Boy?

Coordino, come project manager, tutte le attività non strettamente musicali dell’artista. Per la parte discografica Geolier ha un contratto con Warner, mentre per la produzione degli eventi si avvale di Friends & Partners. Golden Boy gestisce invece diverse attività, dal merchandising alle partnership commerciali, fino ai rapporti istituzionali. Abbiamo un team di oltre venti persone impegnate nella gestione e nel coordinamento di questi progetti.

Il progetto Geolier rappresenta anche una grande realtà imprenditoriale radicata nell’area nord di Napoli?

Assolutamente sì. La famiglia Palumbo proviene dal rione Gescal di Secondigliano e raccontiamo sempre con grande orgoglio questa appartenenza al territorio. La famiglia ha scelto di continuare a investire nell’area nord di Napoli, realizzando attraverso la propria società immobiliare un importante progetto a Mugnano: un grande hub dedicato alla produzione musicale.

Quali saranno le caratteristiche del nuovo polo musicale?

L’obiettivo è realizzare quello che punta a essere il più grande hub di produzione musicale del Sud Italia, con cinque sale di incisione, sale prova, una sala posa e uffici dedicati alle attività di sviluppo. Il lancio è previsto tra gennaio e febbraio 2027. Vogliamo creare una struttura che rappresenti un punto di riferimento non soltanto logistico, ma anche progettuale per l’intero settore musicale.

Quali interlocutori avete coinvolto nel progetto?

Abbiamo già presentato il progetto a importanti realtà del settore, come Warner, Friends & Partners e SIAE. Durante la Milano Music Week abbiamo avuto l’opportunità di raccontare questa iniziativa anche in occasione di un evento della SIAE. Sul nostro territorio esiste già una produzione musicale importante, ma spesso distribuita tra piccole strutture indipendenti. L’obiettivo dell’hub è creare un punto di riferimento capace di favorire nuove opportunità di sviluppo.

Perché avete scelto di investire a Mugnano anziché trasferire le attività a Milano?

Sarebbe stato molto semplice spostarsi a Milano, dove si concentrano le grandi produzioni e molte delle principali attività organizzative del settore. La volontà della famiglia è stata invece quella di restare sul territorio, sviluppare nuove attività e restituire qualcosa alla comunità di appartenenza.

Quali opportunità potrà generare questo investimento per i giovani?

Si tratta innanzitutto di una grande opportunità lavorativa. Non parliamo esclusivamente di artisti, ma di tutto l’indotto professionale che ruota intorno alla produzione musicale. La musica è inoltre un importante attrattore culturale. Questo spazio potrà rappresentare un’occasione di sviluppo, sperimentazione e crescita culturale per l’intero territorio, offrendo nuove prospettive ai ragazzi.

Com’è lavorare con Emanuele Palumbo, in arte Geolier?

Occupandomi prevalentemente della parte aziendale, ho meno occasioni di incontrarlo rispetto a chi segue direttamente le attività artistiche. Emanuele e la sua famiglia sono persone rimaste profondamente legate alla realtà quotidiana. È un ragazzo semplice, affabile, umile e molto disponibile nei confronti dei suoi fan. È anche una persona intelligente, attenta e capace di ascoltare, nonostante i numerosi impegni legati alla produzione musicale.

Quanto è importante il ruolo della famiglia nel successo imprenditoriale di Geolier?

Abbiamo avuto una doppia fortuna: da una parte il talento musicale di Emanuele, dall’altra il talento imprenditoriale di suo fratello Gaetano Palumbo, amministratore della società. L’incontro di queste due capacità ha rappresentato un elemento determinante nella crescita del progetto. Sono persone di grande spessore e grandi lavoratori.

Quale modello imprenditoriale avete presentato alla Milano Music Week?

Con Golden Boy stiamo sviluppando un modello di lavoro innovativo, costruendo intorno all’artista un sistema di opportunità imprenditoriali. Napoli ha una tradizione musicale straordinariamente ricca, indipendentemente dai generi. Tuttavia, nel tempo non sempre siamo riusciti a costruire intorno ai grandi artisti altrettanto importanti opportunità imprenditoriali. Con Golden Boy stiamo lavorando proprio in questa direzione. La Milano Music Week è stata un’occasione per raccontare il nostro percorso.

Cos’è la GFAM e come funziona?

GFAM è la community ufficiale di Geolier basata sulla tecnologia blockchain, attraverso la quale vengono certificate la partecipazione e le attività dei fan. Utilizziamo questa piattaforma per organizzare diverse iniziative, selezionare i partecipanti e individuare i vincitori delle attività promosse. L’intero percorso, dalla raccolta delle richieste alla selezione dei vincitori, può essere certificato attraverso la tecnologia blockchain. È un modello che ha suscitato interesse anche da parte di altri artisti.

DUC Giugliano: la sfida del rilancio commerciale. Come nasce il Distretto Urbano del Commercio di Giugliano?

Il progetto nasce durante l’amministrazione del sindaco Pirozzi, quando la Regione Campania ha promosso la costituzione dei Distretti Urbani del Commercio. Mi è stato chiesto di contribuire alla realizzazione del progetto e, studiando le esperienze positive presenti in Italia, abbiamo costruito il DUC di Giugliano. Il percorso prosegue oggi con l’amministrazione comunale e le associazioni coinvolte.

Qual è la situazione attuale del commercio nel centro storico di Giugliano?

La situazione non è semplice, soprattutto nelle aree del centro storico. Tuttavia, Giugliano è un territorio con grandi potenzialità, sia dal punto di vista dell’offerta sia da quello della domanda. Continuano a essere presenti importanti eccellenze nei settori dell’abbigliamento, della ristorazione, dei servizi e della cosmetica. La presenza di queste attività dimostra che esistono ancora le condizioni per costruire un percorso di rilancio commerciale.

Qual è la strategia per rilanciare il commercio cittadino?

La parola chiave è il gioco di squadra. I commercianti non possono pretendere che il Comune risolva autonomamente tutti i problemi del commercio, così come l’amministrazione non può pensare che gli imprenditori riescano a fare tutto da soli.

Il DUC deve favorire la collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori economici. Dobbiamo guardare al modello organizzativo dei centri commerciali, creando una sorta di centro commerciale naturale all’aperto, capace di valorizzare il centro storico.

Quali interventi sono necessari per rendere nuovamente attrattivo il centro storico?

È necessario lavorare contemporaneamente su diversi aspetti: qualità dei prodotti e dei servizi commerciali, competitività dei prezzi e attenzione al cliente, sicurezza e controllo del territorio, organizzazione della viabilità e delle ZTL, eventi e iniziative di animazione territoriale, valorizzazione degli spazi pubblici, partecipazione dei cittadini alla vita del centro storico.

Soltanto attraverso il coordinamento di tutti questi elementi possiamo provare a invertire la tendenza e rendere nuovamente attrattivi i luoghi della città.

Quali vantaggi offre il DUC nell’accesso ai finanziamenti?

Il DUC è uno strumento pubblico-privato riconosciuto dalla Regione Campania, che consente di coniugare il ruolo istituzionale del Comune con una maggiore flessibilità organizzativa garantita dalle associazioni. Questa struttura permette di partecipare a bandi, accedere a fondi dedicati e acquisire sponsorizzazioni private. Il Distretto di Giugliano comprende inoltre due importanti aree: il centro storico e il litorale.

Sono previste nuove iniziative per il 2027?

Abbiamo già partecipato a un’opportunità di finanziamento e programmeremo una serie di iniziative sul territorio per il 2027. Un altro obiettivo è sviluppare ulteriormente la collaborazione tra pubblico e privato, coinvolgendo gli imprenditori nella realizzazione di progetti capaci di generare benefici per l’intera comunità.

Esistono modelli virtuosi ai quali Giugliano può ispirarsi?

Un esempio interessante è quello di Brera, a Milano, dove il Distretto Urbano del Commercio ha saputo coinvolgere municipalità, imprenditori e professionisti nella realizzazione di iniziative territoriali. Anche in Campania esistono realtà commerciali e cittadine interessanti dalle quali possiamo trarre ispirazione. Giugliano dispone di potenzialità importanti. Occorre valorizzarle attraverso la collaborazione, la programmazione e la capacità di costruire obiettivi comuni.