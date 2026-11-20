Torna a Mugnano uno degli appuntamenti dedicati al divertimento e all’intrattenimento per grandi e piccoli. Prende il via la sesta edizione di “Mugnano sul Ghiaccio”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Mugnano che anche quest’anno propone una pista di pattinaggio al coperto e numerose attrazioni per tutta la famiglia. L’evento offrendo ai cittadini dell’area nord di Napoli un’occasione di svago e aggregazione.

Mugnano sul Ghiaccio, una pista di pattinaggio di 300 metri quadrati

Protagonista della manifestazione è la pista di pattinaggio sintetica al coperto di 300 metri quadrati, pensata per accogliere adulti e bambini. Non soltanto pattinaggio: la struttura propone anche diverse attrazioni dedicate alle famiglie e ai più piccoli, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di divertimento per tutte le età. La sesta edizione si presenta con tante novità e punta a confermare l’iniziativa come punto di riferimento per il tempo libero a Mugnano e nei comuni limitrofi.

Mugnano sul Ghiaccio: giorni e orari di apertura

La pista di pattinaggio sarà aperta durante tutta la settimana, con orari differenti tra giorni feriali, weekend e festivi.

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 16:00 alle 21:00.

dalle ore 16:00 alle 21:00. Sabato e domenica: dalle ore 10:00 alle 24:00.

dalle ore 10:00 alle 24:00. Giorni festivi: dalle ore 10:00 alle 24:00.

Nei fine settimana e nei giorni festivi è previsto quindi un orario continuato, per consentire a famiglie e gruppi di amici di trascorrere più tempo all’interno della struttura.

Compleanni, eventi scolastici e feste private

Tra le opportunità offerte da Mugnano sul Ghiaccio c’è anche la possibilità di organizzare eventi privati direttamente nella struttura. Gli spazi possono ospitare feste di compleanno, eventi scolastici, feste aziendali e party esclusivi, offrendo un’alternativa alle tradizionali location per festeggiare occasioni speciali.

Un appuntamento per tutta l’area nord di Napoli

Con la sua sesta edizione, Mugnano sul Ghiaccio, organizzato dalla Pro Loco Mugnano, continua a proporre momenti di socialità e divertimento sul territorio. La possibilità di pattinare fino a maggio rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza diversa anche oltre i tradizionali mesi invernali.