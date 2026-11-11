Napoli, narcotizza una coppia con la zuppa di fagioli e porta via 150mila euro: fermata badante 53enne

Avrebbe narcotizzato una coppia con una zuppa di fagioli, per poi impossessarsi di 50mila euro in contanti e gioielli in oro del valore di circa 100mila euro. È quanto ricostruito dalla Polizia di Stato nell’ambito delle indagini su una rapina avvenuta lo scorso giugno in un appartamento nel quartiere Piedigrotta, a Napoli.

Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria una badante straniera di 53 anni, gravemente indiziata di rapina aggravata. La donna è stata inoltre arrestata per possesso di un documento di identificazione contraffatto valido per l’espatrio.

Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti della 53enne la misura della custodia cautelare in carcere.

Rapina a Piedigrotta, coppia narcotizzata dopo aver mangiato una zuppa di fagioli

La vicenda risale allo scorso giugno, quando all’interno di un’abitazione della zona di Piedigrotta, dove si trovavano una coppia e un’anziana signora, è stata consumata una rapina dal bottino ingente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia avrebbe consumato una zuppa di fagioli nella quale erano state versate alcune gocce di un medicinale ad effetto narcotizzante. Dopo aver assunto la sostanza, le vittime sarebbero state narcotizzate, consentendo alla responsabile del colpo di impossessarsi di 50mila euro in denaro contante e monili in oro per un valore stimato di 100mila euro. Un bottino complessivo di circa 150mila euro, tra soldi e preziosi.

Le indagini della Squadra Mobile: rintracciata la badante scomparsa dopo il colpo

Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato San Ferdinando, intervenuti dopo la rapina.

Fondamentali per ricostruire l’accaduto sono state le descrizioni fornite dalle vittime e le attività di sopralluogo effettuate dagli operatori della Polizia Scientifica.

Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di concentrare l’attenzione sulla badante che aveva iniziato a lavorare nell’abitazione soltanto pochi giorni prima della rapina.

La donna, dopo il colpo, aveva fatto perdere le proprie tracce. Grazie all’attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a rintracciarla e bloccarla.

Trovata con il farmaco narcotizzante e un documento d’identità falso

Al momento del fermo, la 53enne è stata trovata in possesso di un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante individuato nella zuppa di fagioli consumata dalle vittime. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno inoltre rinvenuto un documento di identificazione che riportava la fotografia della donna, ma risultava intestato a un’altra persona.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il documento era contraffatto, facendo scattare anche l’arresto per possesso di un documento di identificazione falso valido per l’espatrio. La vicenda è approdata davanti all’Autorità Giudiziaria, che nella mattinata odierna ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere per la donna.