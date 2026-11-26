Un immobile nel territorio di Giugliano in Campania sarebbe stato utilizzato per custodire e nascondere ingenti quantitativi di droga importata dalla Spagna. È uno degli elementi emersi dall’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Aversa, sfociata nell’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. Nell’ambito dell’operazione è stato disposto anche il sequestro preventivo dell’immobile di Giugliano, ritenuto dagli investigatori funzionale all’attività di stoccaggio e occultamento dello stupefacente.

Giugliano, immobile sequestrato nell’inchiesta sulla droga dalla Spagna

Secondo la ricostruzione accusatoria, lo stabile nel comune di Giugliano avrebbe avuto un ruolo logistico nella gestione dei carichi di hashish e marijuana provenienti dalla Spagna e destinati alla successiva distribuzione sul territorio italiano. Il provvedimento di sequestro preventivo riguarda un luogo che, nell’ipotesi degli inquirenti, veniva utilizzato per depositare e custodire gli stupefacenti prima della commercializzazione. La circostanza porta l’attenzione sul territorio di Giugliano, indicato come una delle basi operative della presunta rete di traffico internazionale.

Tre misure cautelari: due indagati erano già stati arrestati

I tre destinatari delle ordinanze, residenti rispettivamente a Napoli, Marano di Napoli e Pozzuoli, sono gravemente indiziati, secondo la Procura, di aver importato ingenti quantitativi di droga dalla Spagna per destinarli al mercato italiano. Due degli indagati, quello residente a Napoli e quello di Marano, erano già stati arrestati in flagranza nelle fasi precedenti dell’attività investigativa. Le tre ordinanze cautelari eseguite ora rappresentano quindi una successiva fase del procedimento e non vanno confuse con tre nuovi arresti in flagranza. Le fonti ufficiali finora diffuse non riportano le generalità dei destinatari delle misure.

Quasi 400 chili di hashish e marijuana sequestrati

L’inchiesta, sviluppata nell’arco di circa nove mesi, costituisce un’evoluzione di una precedente attività investigativa sulle direttrici del traffico di stupefacenti tra Spagna e Italia e tra Italia e Olanda. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle avrebbero permesso di individuare diversi depositi utilizzati per occultare la droga. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 400 chilogrammi di hashish e marijuana, destinati, secondo l’ipotesi investigativa, a rifornire una rete di distribuzione con sbocchi anche nelle province di Napoli e Salerno.

La droga nascosta fra tovaglioli, fazzoletti e carta igienica

Per far arrivare lo stupefacente dalla Spagna, gli indagati avrebbero utilizzato trasporti su camion e carichi apparentemente regolari di merci di largo consumo. La droga sarebbe stata nascosta fra tovaglioli, fazzoletti e carta igienica, prodotti utilizzati per mascherarne la presenza durante il viaggio. Teleclubitalia ha già ricostruito l’operazione della Guardia di Finanza, con le misure cautelari e il sequestro di quasi 400 chili di stupefacenti. Il nuovo dettaglio riguarda il ruolo attribuito dagli investigatori all’immobile sequestrato a Giugliano.