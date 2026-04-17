Agguato tra Mugnano e Calvizzano, 34enne ferito a colpi d’arma da fuoco

Agguato nel pomeriggio di ieri al confine tra Mugnano e Calvizzano, dove intorno alle 17 un uomo di 34 anni è stato ferito in circostanze da chiarire. L’episodio si è verificato in una zona di confine, nei pressi del cimitero di Mugnano e non lontano da un atelier di abiti da sposa situato nel territorio calvizzanese.

Agguato tra Mugnano e Calvizzano, 30enne ferito a colpi d’arma da fuoco

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, senza precedenti penali, è stato colpito alla gamba sinistra. In base agli accertamenti dei carabinieri, a sparare sarebbero stati due individui arrivati in moto, giunti dalla direzione di Calvizzano percorrendo la strada in senso vietato. Dopo aver fatto fuoco, i due si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Alcuni residenti hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato i soccorsi.

Il 30enne è stato trasportato all’ospedale di Giugliano, dove resta ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Marano, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e identificare gli autori. Non si esclude una matrice criminale.