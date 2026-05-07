Una truffa ai danni di un anziano, orchestrata con il classico raggiro del “finto Carabiniere”, è stata scoperta dalla Polizia di Stato che, nella mattinata di ieri, ha denunciato due persone: un 25enne per ricettazione e una 26enne per truffa.

Da Crotone a Napoli per truffare un anziano, denunciati un 25enne e una 26enne

L’intervento degli agenti della Questura di Crotone è scattato dopo la segnalazione di una presunta truffa consumata ai danni di una persona anziana. Giunti presso l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno raccolto il racconto della vittima, visibilmente scossa per quanto accaduto.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano avrebbe ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri, lo avrebbe avvisato dell’arrivo di una presunta “collega” incaricata di effettuare alcuni controlli. Poco dopo, infatti, presso l’abitazione si è presentata una 26enne che, con modi convincenti, è riuscita a farsi consegnare i monili in oro custoditi in casa, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un’auto.

Auto rintracciata a San Giorgio a Cremano

Le immediate indagini avviate dagli agenti hanno consentito di rintracciare il veicolo segnalato a San Giorgio a Cremano. Qui, gli uomini della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Portici-Ercolano hanno bloccato la donna.

Durante il controllo, la 26enne avrebbe ammesso di aver consegnato i preziosi a un 25enne. Quest’ultimo è stato rintracciato poco dopo nella zona di piazza Garibaldi, a Napoli, dagli operatori intervenuti. Il giovane avrebbe riferito agli investigatori di aver già venduto i monili a una terza persona, al momento non ancora identificata. Per entrambi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria competente. Le indagini proseguono per risalire all’eventuale rete coinvolta nella truffa e recuperare la refurtiva.