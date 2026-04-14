Un uomo di 28 anni è rimasto ferito nella notte a Napoli, in piazza San Giovanni Battista, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. L’episodio è avvenuto intorno all’1.20 e ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Napoli, 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco: indaga la Polizia

Il giovane, incensurato, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito a una gamba e all’addome. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica del ferimento e ricostruire quanto accaduto nelle ore notturne. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

La periferia est del capoluogo finisce così di nuovo al centro di tensioni criminali dopo l’uccisione di Fabio Ascione, il 20enne raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente da un 23enne che maneggiava una pistola in via Miranda a Ponticelli.