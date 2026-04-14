Sparatoria a Licola, sulla fascia costiera giuglianese. Come anticipa Il Mattino, nella notte, intorno alle 3, un uomo è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco in via Festinese.

Licola, paura nella notte: prima tamponato e poi ferito a colpi d’arma da fuoco

Stando a quanto emerso, l’uomo era a bordo di una Fiat 500 quando un altro veicolo lo avrebbe tamponato. Subito dopo l’impatto, la vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco alla mano. L’autore del raid si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Giugliano, con il supporto dei colleghi di Pozzuoli, per i rilievi e le indagini del caso. Il ferito è stato accompagnato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure necessarie. Le sue condizioni non risultano gravi. Da ricostruire la matrice della sparatoria. Non si esclude un agguato.