Mugnano. È stata disposta l’autopsia sul corpo di Giosuè Gugnese, il 47enne che ieri è morto in un incendio divampato in un palazzo a due piani situato in via Puccini 18. L’uomo, affetto da problemi psichici, ha perso la vita a causa delle esalazioni inalate.

Mugnano, 47enne morto in un incendio: possibile gesto volontario

L’incendio sarebbe stato originato da un camino acceso presente al piano inferiore dell’edificio. Secondo le indagini dei Carabinieri, le fiamme si sarebbero propagate fino a quello superiore, distruggendo buona parte della palazzina. L’uomo viveva da solo e, al momento della tragedia, non c’era nessuno con lui.

Sono stati alcuni residenti ad allertare i soccorsi, attirati dal fumo che fuoriusciva dall’abitazione e dal forte odore acre. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno spento le lingue di fuoco, e i Carabinieri della stazione di Mugnano per i rilievi del caso. Poco dopo è intervenuto anche il magistrato di turno che ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico, che verrà eseguito nei prossimi giorni.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella del gesto estremo. È probabile che il 47enne abbia intenzionalmente provocato l’incendio e sia rimasto in casa senza chiedere aiuto. Le indagini sono state affidate ai militari della Compagnia di Marano, guidati dal Capitano Alberto Leso.

Il post del sindaco

Ieri sera è stato il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ad annunciare la tragica morte dell’uomo in un post sui social. “Questa sera la nostra città è scossa da una tragedia. Un nostro concittadino è morto in un incendio divampato nella propria abitazione nel centro storico. L’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza ai familiari e agli amici. R.i.P”, ha scritto il primo cittadino.