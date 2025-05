Un grosso incendio è divampato questa mattina in via Don Salvatore Vitale, nel territorio di San Cipriano d’Aversa, al confine con Casapesenna. Un’enorme colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo, visibile anche dai comuni limitrofi come Casal di Principe, Villa di Briano e Aversa.

Maxi incendio in un ex caseificio nell’Agro Aversano. I sindaci: “Chiudete finestre e state a casa”

Stando alle prime informazioni, le fiamme hanno interessato un ex caseificio ormai abbandonato, situato non lontano dal Tempio “Mia Madonna e mia Salvezza”. A bruciare sono stati diversi materiali accumulati all’interno delle celle frigorifere e sotto il capannone, inclusi alcuni veicoli impiegati per il trasporto del latte. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, supportati da un’autobotte, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area.

L’incendio ha generato una densa nube di fumo, spingendo i sindaci di San Cipriano d’Aversa e Casapesenna, Vincenzo Caterino e Giustina Zagaria, a lanciare un appello alla popolazione: “Chiudete porte e finestre e limitate le uscite. Le autorità sono già al lavoro per garantire la sicurezza della zona. Chiediamo massima collaborazione e di non ostacolare gli interventi in corso”, ha dichiarato Caterino.