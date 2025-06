Colto sul fatto mentre cercava di portare via attrezzature da un cantiere in pieno centro. È finito in manette nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, un 47enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato per furto aggravato.

Napoli, sorpreso a rubare in un cantiere: in manette 47enne

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione arrivata alla Sala Operativa: un uomo si aggirava con fare sospetto all’interno di un’area di lavoro in piazza Museo Filangieri, a Napoli. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti lo hanno sorpreso e bloccato.

L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite e una macchina fotografica, risultati poco dopo rubati da uno dei prefabbricati presenti nel cantiere. Le porte e le finestre delle strutture erano state forzate, segno evidente dell’effrazione. Per il 47enne, con precedenti anche per reati analoghi, sono scattate le manette. L’attrezzatura è stata recuperata e restituita.