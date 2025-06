Oltre un milione di passeggeri rischiano di restare a piedi. Migliaia di lavoratori, studenti e pendolari dell’Area Nord di Napoli saranno tagliati fuori per più di tre mesi, fino al 15 settembre. Il 6 Giugno, L’ANM ha annunciato, con colpevole ritardo, un intervento straordinario sulla Linea 1 che comporterà la chiusura delle stazioni di Piscinola-Scampia, Chiaiano e Frullone. Una comunicazione arrivata a ridosso dell’inizio dei lavori, che condanna interi territori a un isolamento inaccettabile. Ad una vera e propria ghettizzazione.

Chiusura metro Piscinola-Scampia, nasce il fronte dell’area nord: “Un milione di passeggeri tagliati fuori”

I cittadini saranno costretti a raggiungere Colli Aminei per usufruire della metropolitana. Fuori dal circuito restano intere città e quartieri: Mugnano, Marano, Giugliano, Calvizzano, Qualiano, Villaricca, Scampia, Chiaiano, oltre ai paesi serviti dalla metrocampania Nord-Est come Aversa.

Per il Comune di Napoli, sembra che tutto ciò sia un disagio “sostenibile”: in fondo, lavoratori e studenti non sono turisti. Peccato siano proprio loro a prendere quei treni ogni giorno. Intanto, nelle zone a vocazione turistica, gli interventi sono stati effettuati senza blocchi prolungati. Sarà un inferno per chi affronta la maturità, per gli universitari in sessione, per chi ogni giorno si sposta per vivere e lavorare.

Già in passato, quando furono chiuse le stazioni, gli annunciati autobus sostitutivi si rivelarono un flop. Il trasporto su gomma, già fragile, non è pronto a reggere l’urto. Le navette sostitutive, così come concepite, sono una presa in giro. Un treno ANM può trasportare fino a 1250 persone. Servirebbero almeno 15 autobus da 86 posti, con relativi autisti, per sostituirne uno solo. Irrealizzabile. Serve una mobilitazione che unisca cittadinanza, territori, movimenti, comitati e istituzioni. L’intervento è necessario, ma non può ricadere sulle spalle di chi ogni giorno vive e lavora.

Pertanto chiediamo, con fermezza:

– Un servizio di trasporto alternativo realistico, con corse frequenti e puntualii

– L’istituzione immediata di un tavolo di confronto tra ANM, istituzioni e cittadini in prefettura.

– La certezza del cronoprogramma e la possibilità di individuare soluzioni alternative.

– Dispositivi di traffico efficienti che garantiscano il minor disagio possibile

Non ci bastano le promesse e le parole. Non ci bastano delle soluzioni tampone, per altro rivelatesi inefficaci in passato. Il diritto alla mobilità va garantito. Seguiranno momenti pubblici.

ADESIONI (in aggiornamento)

Periferia Attiva

La Città dei Diritti

Stop Biocidio

Coordinamento Periferie Unite

Coordinamento Territoriale Scampia

KAOS

Fridays for future Napoli

Laboratorio Ecologista Autogestito ClimaX

Free Melito

Agorà

L’Altra Mugnano

SPI-CGIL Marano

SPI-CGIL Mugnano

MUGNANOFUTURA

C.As.A Villaricca

Laboratorio Insurgencia

Mezzocannone Occupato

Unione Giovani di Sinistra – Campania

Unione Giovani di Sinistra – Napoli

Unione Giovani di Sinistra – Marano

ANPI Area Nord

Movimento Futura Calvizzano

Comitato Genitori scuole di Mugnano

Sinistra Italiana Napoli

Sinistra Italiana Marano

Sinistra Italiana Mugnano

Potere al Popolo – Marano

Movimento 5 Stelle Mugnano

Movimento 5 Stelle Marano

Partito Democratico Mugnano

Partito Democratico Marano

Partito Democratico Qualiano

Giovani Democratici Marano

