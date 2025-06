Dramma sfiorato nella serata di sabato quando un uomo di 47 anni è stato salvato in extremis grazie all’intervento dei carabinieri. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, insospettito dal silenzio e dalla prolungata assenza del 47enne, da giorni irreperibile.

Giugliano, 47enne ritrovato in casa in una pozza di sangue: è in prognosi riservata

L’uomo non rispondeva né al telefono né al citofono e non veniva visto uscire da almeno due giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Qualiano insieme ai militari del Reggimento Campania, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo, affetto da gravi patologie, aveva richiesto assistenza medica nei giorni precedenti con due chiamate al 118.

Constatata l’assenza di risposte dall’interno dell’abitazione, i militari hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Nel frattempo, due carabinieri del Reggimento Campania hanno deciso di intervenire: si sono arrampicati e hanno raggiunto il balcone dell’appartamento passando da quello adiacente. Una volta dentro, hanno trovato il 47enne a terra, in una pozza di sangue, privo quasi del tutto di conoscenza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Giugliano, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Fondamentale la rapidità dell’intervento, che ha evitato conseguenze potenzialmente letali.