Tragedia a Mugnano questa sera poco dopo le 20 una casa in via 4 Martiri, in pieno centro città, pare sia andata in fiamme. A bruciare, stando alle prime ricostruzioni un piano terra di un appartamento a causa del camino acceso. Per l’uomo che viveva al piano superiore non c’è stato nulla da fare.

Stando ai passanti accorsi sul posto è morto soffocato dal fumo. Sul luogo della tragedia sono accorse i carabinieri e i sanitari. Il malcapitato, un quarantenne del posto, pare vivesse solo.

(FOTO DI REPERTORIO)