La madre tenta di coprire il figlio dicendo che dorme nella sua cameretta. In realtà è evaso dai domiciliari. Così i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 39enne nel comune di San Marco Evangelista, nel casertano.

San Nicola la Strada, la madre mente ai carabinieri: il figlio è evaso dai domiciliari. Arrestato

La vicenda inizia intorno alle 02.00 della notte scorsa, quando i militari dell’Arma della Stazione di San Nicola la Strada hanno bussato al citofono dell’abitazione del 39enne. Gli uomini della Benemerita stati accolti dalla voce tremante e agitata dell’anziana madre che, dopo un attimo di tentennamento, ha riferito ai militari che il figlio stava dormendo profondamente nella sua cameretta e che la porta era chiusa a chiave dall’interno.

Insospettiti dalla situazione e allo scopo di verificare il rispetto della misura restrittiva alla quale l’uomo, gravato da precedenti per la commissione di reati contro il patrimonio tra cui furto, rapina, ricettazione e truffa in danno di anziani, è attualmente sottoposto, hanno effettuato l’immediato accesso. Ci sono voluti pochi istanti per scoprire che l’anziana donna stava tentando di coprire il figlio che, invece di essere in casa, si era arbitrariamente allontanato.

L’arresto

Le immediate ricerche avviate dai militari dell’Arma, anche con il supporto della Centrale Operativa della Compagnia di Caserta, hanno consentito di rintracciare l’evaso mentre percorreva a passo spedito via Rosa Luxemburg, nel vicino comune di San Marco Evangelista. Fermato e accompagnato in caserma non è stato in grado di giustificare il motivo del suo allontanamento. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e ricollocato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di evasione.