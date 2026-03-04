Morte del piccolo Domenico: al Monaldi una messa durante i funerali a Nola

Questo pomeriggio alle ore 15, in contemporanea con i funerali del piccolo Domenico Caliendo a Nola, sarà celebrata una Santa Messa presso l’Ospedale Monaldi di Napoli. L’iniziativa è stata promossa dall’Azienda Ospedaliera dei Colli come momento di raccoglimento e vicinanza alla famiglia del bambino.

La celebrazione rappresenterà un’occasione di preghiera e partecipazione al dolore dei familiari, un lutto che ha profondamente colpito non solo la famiglia ma anche l’intera comunità sanitaria.

Il cordoglio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli

Con questa iniziativa, l’intera comunità dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – medici, operatori sanitari e personale – ha voluto esprimere vicinanza, rispetto e solidarietà alla famiglia del piccolo Domenico.

La scelta di celebrare la funzione nello stesso orario delle esequie nasce proprio dalla volontà di unirsi spiritualmente ai familiari e alla comunità di Nola nel momento dell’ultimo saluto al bambino.

Un segnale di unità e responsabilità

L’iniziativa vuole essere anche un messaggio di unità e responsabilità, nel rispetto del dolore della famiglia e della comunità. L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha inoltre ribadito fiducia nel lavoro degli organi competenti, auspicando che venga fatta piena e tempestiva chiarezza su quanto accaduto.