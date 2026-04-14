Nola, messa in suffragio del piccolo Domenico: “La giustizia faccia il suo corso”

Una messa solenne in suffragio del piccolo Domenico Caliendo questa sera alla chiesa Maria Santissima della Stella a Nola. Un momento di preghiera per il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il funerale al Duomo nolano a cui partecipò anche la premier Meloni ed il trigesimo in forma privata del 20 marzo. Oggi a celebrare la funzione è stato l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. Tra i banchi, presenti questa sera poche persone.

“Nola sarà sempre accanto a questa famiglia”, ha detto il sindaco Andrea Ruggiero. “Nulla ridarà Domenico ai suoi familiari, a mamma Patrizia e papà Antonio, ma siamo certi che la giustizia farà il suo corso”, ha aggiunto il sindaco di Nola.

Presente anche l’avvocato Francesco Petruzzi. “Attendiamo nelle prossime ore la copia forense del video registrato da un oss al momento dell’arrivo del cuore. I casi che stiamo seguendo sono arrivati a 5. Altri bambini che sono stati seguiti dalla stessa equipe. – ha spiegato l’avvocato della famiglia – Poi il 28 aprile ci sarà l’incidente probatorio a Bari ed ho chiesto di analizzare anche il cuoricino malato di Domenico. Per il risarcimento civile, ci aggiorneremo il 4 maggio. Mi auguro che il Monaldi non trascini la famiglia Caliendo in un altro giudizio, altrimenti la richiesta sarà anche più elevata dei 3 milioni di euro”, ha concluso l’avvocato Petruzzi.