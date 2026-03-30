Dopo il decesso del piccolo Domenico Caliendo, morto lo scorso 21 febbraio per un trapianto di cuore “bruciato” con il ghiaccio, si profilano per l’ospedale Monaldi nuove richieste di risarcimento per circa 10 milioni di euro. Lo rende noto l’Ansa. L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino, ha annunciato la presentazione di ulteriori tre istanze di “componimento bonario”.
Domenico Caliendo, l’avvocato Petruzzi: “Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti”
Le nuove richieste riguarderanno, secondo quanto spiegato dal legale, altri tre casi di decessi pediatrici verificatisi nella stessa struttura ospedaliera. Tra questi anche un bambino sottoposto a trapianto di cuore. Tutti i casi sarebbero riconducibili, secondo la ricostruzione, a infezioni da batterio nosocomiale. Già all’inizio di marzo l’avvocato Petruzzi aveva avanzato una prima richiesta di risarcimento pari a 3 milioni di euro in relazione alla morte del piccolo Domenico.