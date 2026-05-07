Papa Leone XIV incontrerà Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato. L’incontro avverrà in occasione della visita pastorale del Pontefice nel capoluogo partenopeo, durante una delle tappe previste al Duomo di Napoli.

Napoli, Papa Leone XIV incontrerà la madre del piccolo Domenico Caliendo: slittano gli interrogatori dei cardiochirurghi indagati

A rendere nota la notizia è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, che da mesi segue la vicenda giudiziaria legata alla morte del bambino. Una tragedia che ha profondamente colpito l’opinione pubblica e acceso il dibattito sulle responsabilità mediche e sulla gestione sanitaria del delicato intervento eseguito lo scorso dicembre.

Nel frattempo, sul fronte giudiziario, slittano i nuovi interrogatori preventivi dei due cardiochirurghi indagati nell’inchiesta: Guido Oppido ed Emma Bergonzoni compariranno davanti al gip Mariano Sorrentino il prossimo 21 maggio. Il rinvio è stato disposto dal giudice accogliendo l’istanza presentata dai difensori dei due medici. Alla base della decisione ci sarebbe proprio la concomitanza con la visita del Papa a Napoli.

Durissima la reazione della famiglia del piccolo Domenico, che attraverso il proprio legale torna a chiedere provvedimenti più severi nei confronti dei due professionisti coinvolti nell’indagine.