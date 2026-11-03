Mondragone, ciclista di 45 anni investito e ucciso sulla Domiziana: automobilista denunciato

Un ciclista di 45 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto lungo la via Domiziana, nel territorio di Mondragone. La tragedia si è verificata sabato 31 ottobre. La vittima, un uomo di origine ghanese residente a Castel Volturno, stava percorrendo la strada in bicicletta quando è avvenuto l’impatto con una Fiat 500X.

Mondragone, ciclista travolto sulla Domiziana

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto lungo la strada statale Domiziana, un’arteria molto trafficata che collega diversi comuni del litorale casertano. Per il 45enne non c’è stato nulla da fare: i soccorsi intervenuti sul posto non sono riusciti a salvargli la vita. Restano da chiarire le circostanze esatte dell’investimento. Gli accertamenti dovranno stabilire la posizione dei veicoli, le condizioni della carreggiata e l’eventuale presenza di altri fattori che possano aver contribuito allo scontro.

Conducente denunciato per omicidio stradale

Il conducente della Fiat 500X è stato denunciato per omicidio stradale. Si tratta di un atto nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità, non di una condanna. Per la persona coinvolta vale la presunzione di innocenza. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali approfondimenti medico-legali. L’identità completa della vittima non è stata resa pubblica nelle informazioni verificate.

Un’altra tragedia sulle strade del Casertano

Il nuovo incidente mortale riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei ciclisti lungo le grandi arterie del litorale. Teleclubitalia aveva già raccontato un precedente investimento mortale di un uomo in bicicletta sulla via Domiziana a Castel Volturno, episodio distinto da quello avvenuto il 31 ottobre a Mondragone.