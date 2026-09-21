Tragico incidente stradale questa mattina in via Mario Palermo a Napoli, lungo la carreggiata che da Volla conduce verso via Argine. Un cittadino indiano di 27 anni, K.S., ha perso la vita mentre viaggiava in bicicletta.

Napoli, ciclista di 27 anni muore dopo un incidente: sequestrato cellulare dell’automobilista

L’incidente si è verificato prima delle 8 nei pressi dello svincolo che conduce verso via Ravioncello. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, un 26enne alla guida di un Suv di grossa cilindrata stava percorrendo via Mario Palermo quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe tamponato la bicicletta sulla quale viaggiava il giovane. L’impatto è stato violentissimo. Il 27enne sarebbe stato prima sbalzato sul cofano anteriore dell’auto e successivamente sarebbe caduto sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di salvargli la vita. Le manovre di rianimazione cardiopolmonare sono proseguite per circa 40 minuti, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, impegnati nei rilievi tecnici e nell’ascolto dei testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Le indagini

La salma del 27enne è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico. Sotto sequestro anche i veicoli coinvolti nell’incidente. Il conducente dell’automobile è stato sottoposto agli accertamenti urgenti previsti per verificare l’eventuale presenza di uno stato di alterazione. Gli è stata inoltre ritirata la patente. Gli investigatori hanno sequestrato anche il telefono cellulare del 26enne: gli accertamenti serviranno a stabilire se il dispositivo fosse eventualmente in uso al momento dell’incidente. Le indagini della Polizia Locale proseguono per chiarire tutti gli aspetti della tragedia.