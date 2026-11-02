Battipaglia, tir travolge due ciclisti sulla Statale 18: un morto e un ferito grave

Tragedia all’alba a Battipaglia, in provincia di Salerno. Un ciclista è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo essere stati investiti da un tir sulla strada statale 18, nei pressi del McDonald’s e dello svincolo autostradale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 2 novembre, intorno alle 6.30.

Battipaglia, tir travolge due ciclisti sulla Statale 18

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, i due uomini stavano percorrendo in bicicletta il tratto di via delle Calabrie quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati coinvolti nell’impatto con il mezzo pesante. Uno dei ciclisti ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate; il secondo è stato soccorso e trasferito in ospedale in condizioni critiche.

Le prime notizie indicano che i due uomini sarebbero di origine asiatica, ma le informazioni sulla loro nazionalità non sono concordi: alcune fonti parlano di persone originarie del Bangladesh, mentre un’altra cronaca locale riferisce di una vittima di origine indiana. Anche l’identità e l’età esatta della persona deceduta sono in fase di verifica.

Intervengono 118 e carabinieri: traffico rallentato

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. Il sinistro ha provocato forti rallentamenti alla circolazione lungo la Statale 18, una delle arterie più trafficate dell’area di Battipaglia. Le condizioni meteorologiche e la visibilità nelle prime ore del mattino saranno tra gli elementi da valutare, ma non è stato accertato se abbiano avuto un ruolo nell’incidente. Spetterà agli investigatori chiarire come sia avvenuto l’investimento e accertare eventuali responsabilità.

Un’altra vittima della strada in Campania

Il dramma riporta l’attenzione sulla sicurezza di chi si sposta in bicicletta lungo le strade ad alto scorrimento. In un precedente episodio raccontato da Teleclubitalia, un ciclista era stato investito e ucciso sulla via Domiziana a Castel Volturno. Anche in questo caso la ricostruzione definitiva dell’accaduto è affidata agli accertamenti delle forze dell’ordine.