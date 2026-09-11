Napoli, ciclista investito in via Marina: “Derubato mentre era morto sull’asfalto”

Emergono nuovi particolari sulla morte del ciclista di 64 anni coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale in via Marina, a Napoli. Secondo quanto denunciato dalla sorella della vittima, mentre l’uomo giaceva sull’asfalto dopo il tragico impatto qualcuno gli avrebbe sottratto il borsello contenente i suoi effetti personali.

Ciclista morto a Napoli, la denuncia della sorella

A raccontare quanto sarebbe accaduto è stata proprio la sorella del 64enne, che ha inviato un messaggio al deputato Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi-Sinistra.

La donna ha denunciato che il fratello sarebbe stato «anche derubato del suo borsello con tutto dentro», manifestando tutta la propria rabbia per quanto sarebbe avvenuto subito dopo la tragedia. “Oltre a morire sull’asfalto, anche derubato!”, è lo sfogo della sorella. Borrelli ha successivamente pubblicato il messaggio sui propri profili social. Il racconto ha rapidamente suscitato indignazione e rabbia.

Il borsello sarebbe sparito dopo l’incidente

Resta ora da fare piena luce anche sulla presunta sottrazione del borsello e sulle circostanze nelle quali sarebbe avvenuta. Al momento si tratta di quanto denunciato dalla famiglia della vittima. Saranno gli eventuali accertamenti a dover chiarire cosa sia successo agli effetti personali del 64enne e se il borsello sia stato effettivamente sottratto mentre l’uomo si trovava ancora sull’asfalto.

L’incidente in via Marina

La tragedia, di cui avevamo già dato notizia nei giorni scorsi, si è verificata in via Nuova Marina, all’altezza dell’ospedale Loreto Mare. Il 64enne viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica quando è rimasto coinvolto in uno scontro con una motocicletta con a bordo un 23enne, rimasto a sua volta ferito.

Per il ciclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le indagini sull’incidente proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare le eventuali responsabilità. Alla tragedia della strada si aggiunge adesso la denuncia della famiglia sul borsello scomparso, un particolare che rende ancora più drammatica la vicenda.