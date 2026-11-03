Giugliano, Aurora Cajafa scrive il suo primo romanzo a 17 anni

La giovane autrice giuglianese ha scritto “Oltre le ombre del tuo cuore”, una storia ambientata tra Toronto e Boston che affronta i temi dell’amore, del dolore e delle fragilità adolescenziali. Ora cerca il sostegno dei lettori per arrivare alla pubblicazione.

Ha scritto il suo primo romanzo e adesso cerca 150 lettori disposti a scommettere sulla sua storia. È la sfida di Aurora Cajafa, giovane autrice di Giugliano in Campania, che punta a pubblicare Oltre le ombre del tuo cuore, un romanzo che mescola sentimenti, dramma e thriller psicologico.

Per raggiungere l’obiettivo, Aurora ha aderito a una campagna BookRoad che prevede il traguardo di 150 copie preordinate per consentire al libro di proseguire il percorso verso la pubblicazione. Una strada che la giovane scrittrice sta provando a percorrere attraverso i social e il passaparola, cercando di far conoscere il suo lavoro anche oltre la cerchia di amici e conoscenti.

Di cosa parla il romanzo

La storia è ambientata tra Toronto e Boston. La protagonista, Seraphine, ha diciassette anni quando è costretta a trasferirsi in una nuova città e a ricominciare tutto da capo. Nella nuova scuola conosce Gabriel, che la introduce in un gruppo di ragazzi uniti dall’amicizia, ma segnati da esperienze dolorose.

Tra loro c’è Dante, un ragazzo dal carattere difficile, con il quale Seraphine instaura un rapporto fatto di attrazione, scontri e incomprensioni. Un legame che la porterà a confrontarsi con i limiti dell’amore e con una verità non sempre facile da accettare: non basta voler bene a qualcuno per riuscire a salvarlo dal proprio dolore.

Il romanzo si rivolge soprattutto a un pubblico giovane e affronta temi come le ferite emotive, le relazioni complicate e la crescita personale.

L’appello ai lettori: servono 150 preordini

«Ci tengo molto a questo progetto e mi farebbe davvero piacere avere l’opportunità di raccontarlo e farlo conoscere a un pubblico più ampio», racconta Aurora, che sta cercando di promuovere il libro e raggiungere il numero di preordini richiesto dalla campagna.

La giovane autrice giuglianese ha dunque davanti un obiettivo concreto: convincere almeno 150 persone a prenotare una copia del suo romanzo.

Un piccolo traguardo editoriale, ma un passo importante per chi, come Aurora, prova a farsi strada nel mondo della narrativa con la sua prima opera.