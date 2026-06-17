Tragedia ieri pomeriggio, 16 giugno, lungo la strada statale Domiziana, nel territorio di Castel Volturno. Un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre percorreva la carreggiata in bicicletta. L’impatto si è verificato nei pressi di un esercizio commerciale. In seguito alla collisione, il ciclista è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura, riportando gravissime lesioni, per poi cadere violentemente sull’asfalto.

Castel Volturno, investito e ucciso in bici da un’auto in via Domiziana

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e il 74enne è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande, dove però è deceduto a causa delle ferite riportate. Le indagini sono affidate alla Procura di Santa Maria Capua Vetere e vengono svolte dagli agenti della Polizia Municipale di Castel Volturno. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, oltre alla documentazione sanitaria della vittima.

Sotto sequestro anche il cellulare della conducente, la bicicletta e l’auto coinvolte nell’incidente. La donna alla guida del veicolo è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di omicidio stradale. Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nel territorio di Castel Volturno nel giro di 48 ore dopo la morte di Jacopo Fisciano, l’infermiere di Casoria morto a Ischitella lunedì pomeriggio.