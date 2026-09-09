Castel Volturno: muore anche il secondo giovane investito a Pinetamare

La Domiziana torna a essere teatro di una tragedia stradale a Castel Volturno. Il ventenne, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto alcuni giorni prima nei pressi di Pinetamare, ha lottato per quasi tre giorni, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi. Il giovane era arrivato al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital già in condizioni disperate e senza attività cerebrale. Nonostante i tentativi dei medici della terapia intensiva, il suo cuore ha smesso di battere.

Incidente sulla Domiziana, morto anche il secondo giovane

Con il decesso del ventenne si aggrava anche la posizione dell’automobilista coinvolto nell’investimento. Secondo quanto riportato, si tratta di un 41enne di Villa Literno: alle contestazioni iniziali di omicidio stradale e lesioni gravissime si aggiungerebbe ora quella di duplice omicidio stradale.

Due persone investite a Destra Volturno

Nelle stesse ore si è verificato un altro grave incidente. Un uomo e una donna sulla sessantina sono stati investiti lungo la via Domiziana, nel tratto di Destra Volturno, mentre si trovavano vicino alla loro automobile, rimasta in panne per un problema tecnico.

Secondo la ricostruzione riportata, la coppia aveva fermato l’utilitaria sul ciglio della strada poco dopo il ponte della Domiziana sul Volturno, probabilmente a causa di un problema a uno pneumatico. Mentre cercavano di intervenire sul guasto, sono stati travolti da un furgone.

Il conducente si è fermato ed è stato sentito dalla Polizia Stradale di Caserta, intervenuta per effettuare gli accertamenti. L’uomo è stato ricoverato a Caserta, mentre la donna è stata trasferita in codice rosso al Pineta Grande Hospital con prognosi riservata.

Domiziana, una lunga scia di incidenti mortali

Il quadro descritto è particolarmente preoccupante. Nel territorio di Castel Volturno, secondo l’articolo, sette persone hanno perso la vita in meno di un anno.

Tra gli episodi ricordati figurano la morte di un 45enne investito mentre attraversava la strada nei pressi di Pinetamare e quella di un 27enne che viaggiava in moto a Ischitella. Viene inoltre ricordato un incidente mortale che ha coinvolto una persona in bicicletta mentre attraversava la Domiziana.

La cronaca recente comprende anche la morte di un 21enne dopo venti giorni di agonia per le ferite riportate in una caduta in moto e quella di un pedone di origine indiana, travolto sulla superstrada parallela alla Domiziana.