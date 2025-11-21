Momenti di forte apprensione questa notte a Varcaturo, dove il maltempo ha provocato il crollo di un traliccio e di un albero in via Carrafiello. Le forti raffiche di vento e le condizioni meteorologiche avverse hanno causato il loro cedimento, rendendo necessario l’intervento immediato delle autorità.

Momenti di paura a Varcaturo: traliccio e albero crollano per il maltempo durante la notte

A scopo precauzionale, la Polizia Municipale di Giugliano ha disposto la chiusura totale della strada, per evitare rischi alla circolazione e garantire la sicurezza dei residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di rimozione dei materiali crollati e nella messa in sicurezza dell’area.

I tecnici stanno effettuando anche controlli aggiuntivi su altri alberi potenzialmente pericolanti. L’obiettivo è scongiurare eventuali nuovi episodi, considerato il perdurare delle condizioni meteo avverse. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il crollo ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona, già più volte colpita da problemi legati al maltempo. Le operazioni proseguiranno fino al completo ripristino della sicurezza nella strada.