Napoli, paura sul bus: tenta il furto e aggredisce turista, arrestato dopo momenti di caos

Paura nella serata di giovedì 9 aprile a Napoli, dove una turista tedesca è stata vittima di un tentativo di furto su un autobus dell’ANM in transito nel centro cittadino. L’episodio si è verificato mentre la donna, appena arrivata in città con il figlio minore, viaggiava a bordo del mezzo pubblico.

L’aggressione e il panico tra i passeggeri

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 37 anni avrebbe tentato di sottrarre effetti personali dalla borsa della turista. Scoperto, ha reagito con violenza, aggredendo la vittima e scatenando il panico tra i passeggeri presenti sul bus. Il conducente del mezzo, giunto in piazza Dante, ha immediatamente allertato la Polizia Locale. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata sono intervenuti rapidamente, salendo a bordo e mettendo in sicurezza i passeggeri. L’uomo, però, ha opposto resistenza anche nei confronti degli agenti, rendendo necessario il suo contenimento e arresto.

Condanna e precedenti

Dopo il fermo, il 37enne è stato condotto presso gli uffici del Gruppo Intervento Territoriale. La vittima e il conducente hanno formalizzato querela. All’esito del giudizio per direttissima, l’uomo è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per tentato furto, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La pena è stata sospesa e sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto, regolarmente presente in Italia, aveva già precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, oltre ad altri provvedimenti giudiziari a suo carico.