Ischia. Orrore in famiglia, padre massacra di botte la figlia e la riduce in fin di vita, arrestato

Un brutale episodio di violenza domestica si è consumato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggi, a Ischia in via Spinesante, dove i carabinieri hanno arrestato un 58enne del posto con l’accusa di tentato omicidio ai danni della figlia 36enne. L’intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta aggressione all’interno dell’abitazione familiare. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna in condizioni gravissime, con evidenti lesioni e fratture al volto e al corpo.

La donna picchiata anche davanti alla madre

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 36enne sarebbe stata picchiata dal padre anche in presenza della madre, una donna di 57 anni. Nell’appartamento sono state rinvenute numerose tracce di sangue, elemento che ha confermato la violenza dell’aggressione. Il 58enne è stato rintracciato poco distante dall’abitazione e immediatamente bloccato dai militari dell’Arma. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio.

La vittima ricoverata in prognosi riservata

La donna è stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale “A. Rizzoli”, dove si trova ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. I medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza per una grave lesione epatica, che ha reso necessaria l’asportazione di un lobo del fegato. La donna si