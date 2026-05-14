Tragedia tra la Toscana e il litorale casertano per la scomparsa di Arcangela D’Annolfo, 57enne nata a Mondragone e da anni residente nel Senese, dove era molto conosciuta per il suo impegno nel ristorante “Le Tre Porte” di Castellina in Chianti. La donna è morta all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in seguito alle gravi conseguenze di un incidente stradale avvenuto lungo il tratto che collega Lornano alla località Topina.

Toscana, schianto contro un albero: muore 57enne di Mondragone

Stando alle prime informazioni raccolte, la 57enne si trovava alla guida della propria vettura quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro un cipresso ai margini della strada. Gli accertamenti sono ancora in corso e gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto poco prima dello schianto. Tra le ipotesi prese in considerazione anche quella di un possibile malore improvviso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i soccorsi. Inizialmente le condizioni di Arcangela non sembravano destare particolare preoccupazione: la donna era vigile durante le operazioni di assistenza e nel trasferimento verso l’ospedale senese. Successivamente, però, il suo quadro clinico è peggiorato fino al decesso avvenuto nelle ore successive.

Dolore a Castellina in Chianti

La notizia ha provocato grande commozione sia a Castellina in Chianti, dove viveva da oltre vent’anni, sia a Mondragone, città alla quale era rimasta molto legata. In Toscana aveva lavorato insieme ai familiari contribuendo al successo del ristorante “Le Tre Porte”, attività apprezzata da residenti e visitatori. Numerosi i messaggi di affetto e cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore. Amici, clienti e conoscenti la ricordano come una persona solare, disponibile e profondamente affezionata alle sue radici campane.