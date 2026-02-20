“Il mercato ortofrutticolo di Aversa aprirà. Mi impegnerò affinché i lavori partano entro 30 giorni“. Lo fa sapere l’assessore al Mof, Francesco Di Palma, intervenendo sulla vicenda che da anni riguarda la struttura di viale Europa. Il Mof fu chiuso nel 2019 per gravi carenze igienico-sanitarie, per poi riaprire – seppur parzialmente – nel 2022. Da allora, però, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo alla struttura alla presenza dell’assessore Di Palma, del sindaco Matacena e della ditta incaricata, per fare il punto sugli interventi necessari.

Mof ad Aversa, assessore Di Palma: “Lavori tra 30 giorni. Atti in procura? Ho agito in trasparenza”

Attualmente metà del mercato è in funzione, mentre l’altra metà resta inagibile. Una condizione che ha lasciato senza lavoro diversi operatori mercatali, che da tempo chiedono risposte concrete sul loro futuro e su quello del Mof. Un’odissea che si trascina da sei anni. Nei giorni scorsi Confesercenti Campania ha annunciato la possibilità di trasmettere gli atti in Procura qualora la situazione non dovesse sbloccarsi. Sui toni duri dell’associazione, Di Palma replica: “A me fa piacere, anzi sono sempre al loro fianco. Se hanno bisogno di trasmettere anche i miei atti in Procura, sono disponibile, perché lavoriamo nella legalità e nella trasparenza”.

L’intervista