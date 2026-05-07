Mof di Aversa, operatori senza lavoro da anni e lavori fermi: “Autorizzazioni Asl ci sono?”

Una battaglia lunga sette anni, che continua ancora oggi: è quella degli operatori del Mof di Aversa, tra commissionari e commercianti, rimasti esclusi dopo la riapertura parziale della struttura di viale Europa. Da allora, alcuni di loro – che lavoravano nell’area oggi abbandonata – sono rimasti senza occupazione, tra difficoltà e sacrifici.

Il Mof venne chiuso nel 2019 per gravi carenze igienico-sanitarie e riaperto solo in parte nel 2021. L’altra metà è rimasta interdetta perché inagibile. Molti operatori, però, non hanno più potuto riprendere la propria attività. Da lì è iniziata la loro odissea, tra proteste e richieste di risarcimento. A marzo scorso avrebbero dovuto partire i lavori, dopo l’affidamento, ma finora l’area è stata soltanto cantierizzata: l’opera resta ferma ai blocchi di partenza. Da qui, il loro appello alle istituzioni.