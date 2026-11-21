Tragedia nella notte nel Salernitano. Un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Mercato San Severino, nella frazione di San Vincenzo. Il giovane viaggiava in moto insieme a un amico quando, intorno all’una di sabato 21 novembre, si è verificato il drammatico incidente. La dinamica esatta resta ancora da chiarire.

Incidente mortale a Mercato San Severino, perde la vita un 18enne

Secondo le prime notizie diffuse dalle testate locali, il sinistro si è verificato nella notte nella frazione San Vincenzo. Il ragazzo, che aveva solo 18 anni, non è sopravvissuto alle conseguenze dell’incidente. Il giovane si trovava in compagnia di un amico. Al momento le informazioni disponibili non consentono di ricostruire con precisione le fasi dell’accaduto né di stabilire eventuali responsabilità.

Dinamica ancora da accertare

Sono in corso gli accertamenti per comprendere cosa sia successo. Non sono stati confermati, nelle prime informazioni disponibili, eventuali altri veicoli coinvolti né le condizioni dell’amico che si trovava con la vittima. Ulteriori dettagli potranno emergere nelle prossime ore.

Ancora una vita spezzata sulle strade della Campania. Nei giorni scorsi Teleclubitalia aveva raccontato un distinto incidente mortale a Sant’Anastasia, dove un automobilista di 56 anni è deceduto in uno scontro frontale con un camion.