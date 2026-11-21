«Sono caduta mentre facevo le pulizie». Così una donna ha spiegato ai sanitari del 118 le ferite alla testa e al volto quando, ieri sera, un’ambulanza è arrivata nella sua abitazione a Monteruscello, a Pozzuoli. Ai carabinieri, intervenuti poco dopo, ha raccontato di essere stata picchiata dal marito. L’uomo, 54 anni, è stato arrestato. Secondo i militari, avrebbe colpito anche i sanitari accorsi per soccorrerla.

Pozzuoli, picchia la moglie e aggredisce i sanitari: arrestato 54enne

La donna ha riferito ai carabinieri di subire violenze da trent’anni e di aver già presentato diverse denunce. L’uomo, secondo quanto riferito dall’Arma, era stato arrestato nel 2024 per fatti analoghi. Per la donna la prognosi è di 22 giorni. Il 54enne è stato condotto in carcere, dove si trova in attesa di giudizio. Si tratta del secondo episodio di violenza di genere consumato a Pozzuoli nel giro di 24 ore. Ieri in manette è finito un 44enne che minacciava di morte la consorte.

Il report dei carabinieri

Come fa sapere il Comando dei carabinieri di Napoli, dal novembre 2025 al novembre 2026 sono stati attivati 2.368 Codici Rossi, il percorso di tutela previsto per le vittime di violenza domestica e di genere. I numeri assumono un significato ancora più concreto se rapportati alla quotidianità. Nel periodo considerato, infatti, i Carabinieri della provincia di Napoli hanno attivato 6 Codici Rossi al giorno. Sei vittime di violenza di genere al giorno assistite in tutte le Tenenze e le Stazioni presenti sul territorio partenopeo.

L’attività dei Carabinieri ha portato a 505 arresti (di cui 15 arresti in flagranza differita) e a 1.863 denunce in stato di libertà. Parliamo di un arresto ogni 19 ore. Numeri significativi, che restituiscono la dimensione dell’impegno dell’Arma e, al tempo stesso, richiamano l’attenzione sulla diffusione di fenomeni che spesso si consumano all’interno delle mura domestiche o nell’ambito di relazioni affettive insane. Tra i reati di violenza di genere ben il 75% é rappresentato da maltrattamenti in famiglia e stalking.